Иран потребовал срочного заседания Совбеза ООН из-за атак Израиля в Ливане

Иран призвал Совет безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с израильскими атаками по территории Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство республики.

«Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает эти трусливые акты агрессии», — отмечается в заявлении.

Постпредство Ирана напомнило о последствиях действий Израиля для регионального и международного мира и безопасности и призвало Совбез ООН решительно осудить его действия.

27 сентября в Иране созвали Высший совет нацбезопасности Встреча была организована в ответ на израильский удар по Бейруту. Его целью стал лидер «Хезболлы» Хасан Насралла из-за того, что отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее Нетаньяху объяснил необходимость ликвидации лидера «Хезболлы».