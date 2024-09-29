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Иран потребовал срочного заседания Совбеза ООН из-за атак Израиля в Ливане

Постпредство Ирана призвало провести срочное заседание СБ ООН из-за атак Израиля

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Dario Pignatelli/Reuters

Иран призвал Совет безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с израильскими атаками по территории Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство республики.

«Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает эти трусливые акты агрессии», — отмечается в заявлении.

Постпредство Ирана напомнило о последствиях действий Израиля для регионального и международного мира и безопасности и призвало Совбез ООН решительно осудить его действия.

27 сентября в Иране созвали Высший совет нацбезопасности Встреча была организована в ответ на израильский удар по Бейруту. Его целью стал лидер «Хезболлы» Хасан Насралла из-за того, что отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее Нетаньяху объяснил необходимость ликвидации лидера «Хезболлы».

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Операция Израиля в Ливане
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