Байден призвал прекратить огонь на границе Израиля и Ливана

Президент США Джо Байден заявил о необходимости прекращения боевых действий в районе границы между Израилем и Ливаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Пришло время для прекращения огня», — заявил американский лидер.

Так Байден ответил на вопрос о том, неизбежно ли наземное вторжение Израиля на территорию Ливана. После прибытия в штат Делавэр, американский лидер в ответ на вопрос, будут ли США реагировать на попытки поразить ракетами американские военные корабли в Красном море, Байден ответил: «Мы отвечаем».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, которая получила кодовое название «Стрелы севера».

По заявлению ЦАХАЛ, целью операции является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных направлены на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

«Хезболла» в ответ также атакует Израиль. В ночь на 28 сентября ЦАХАЛ зафиксировал запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана. Подробности о происходящем на Ближнем Востоке собрала «Газета.Ru».

Ранее в Ливане рассказали о жертвах ударов Израиля.