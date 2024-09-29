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Над Ростовской областью уничтожены четыре беспилотника

Губернатор Голубев: в Азовском районе Ростовской области уничтожены четыре БПЛА

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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Азовском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

После падения обломков одного из беспилотников загорелась сухая трава. Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание, сообщил Голубев. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 28 сентября на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее информировал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по трем населенным пунктам возглавляемого им региона. В селе Петровка в результате артиллерийского обстрела женщина получила минно-взрывную травму. В селе Муром Шебекинского городского округа из-за атаки беспилотников повреждены заборы на территории двух домовладений и пострадал гараж. Кроме того, под удар попал город Шебекино, где в результате атаки FPV-дрона была повреждена кровля торговых павильонов на рынке.

Ранее украинский офицер назвал российскую ПВО одной из лучших в мире.

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