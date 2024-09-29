Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному и беспилотному обстрелу, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источник.

По данным телеканала, объект у газового месторождения Конико был атакован с прямыми попаданиями в инфраструктуру базы.

23 сентября серия мощных взрывов произошла возле военной базы США неподалеку от сирийского города Эш-Шаддад. Источники рассказали, что база Вооруженных сил США могла подвергнуться ракетному обстрелу. Пребывающие в этом районе американские подразделения были переведены в режим повышенной боевой готовности.

Нападения на объекты США на Ближнем Востоке начались в октябре 2023 года на фоне нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и дальнейшей операции израильской армии. Шиитские вооруженные отряды, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», уже брали на себя ответственность за обстрел американских военных объектов. По их словам, атаки на базы США — это ответ на поддержку Вашингтоном израильских военных действий против сектора Газа.

Ранее США объявили об окончании международной миссии в Ираке.