«Исламское сопротивление Ирака» ударило по израильскому Эйлату

Радикальные группировки шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» сообщили в своем Telegram-канале об ударе беспилотниками по израильскому городу Эйлат на побережье Красного моря.

Согласно заявлению, движение продолжает поддерживать «сопротивление оккупации» и народ Палестины и Ливана.

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» сегодня атаковали с использованием беспилотников жизненно важную цель в Умм ар-Рашраше (израильский город Эйлат. — «Газета.Ru») на наших оккупированных территориях», — отмечается в посте.

В «Исламском сопротивлении Ирака» добавили, что операции по разрушению опорных пунктов противника продолжают нарастать.

Шиитские формирования в Ираке поддерживают палестинское движение ХАМАС в войне с Израилем. Конфликт начался с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года, когда тысячи его вооруженных сторонников проникли на территорию Израиля из сектора Газа. Неделю назад «Исламское сопротивление Ирака» тоже ударило по Израилю БПЛА и ракетами.

Ранее в Ливане рассказали о жертвах ударов Израиля.