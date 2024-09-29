Алаудинов сообщил об аферистах, представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат»

Аферисты представлялись бойцами спецназа «Ахмат» и обманули жителей России. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Представляясь бойцами спецназа «Ахмат», данные «субъекты» на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны», — отметил он.

Алаудинов рассказал, что аферисты реализовывали техническое оборудование под выдуманным предлогом материальной нужды в спецназе «Ахмат» и необходимости срочной помощи.

«Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро «заработали» немало денег и приобрели дорогой автомобиль», — продолжил он.

Алаудинов подчеркнул, что указанные им мошенники ни имеют никакого отношения к спецназу «Ахмат».

«Прошу обратить внимание! Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жестким образом», — резюмировал Алаудинов.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов.

Ранее в совете фонда развития цифровой экономики призвали власти к кардинальным мерам против мошенников.