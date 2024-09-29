Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов сообщил об аферистах, представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат»

Алаудинов: мошенники обманули россиян, представившись бойцами спецназа «Ахмат»

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Аферисты представлялись бойцами спецназа «Ахмат» и обманули жителей России. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Представляясь бойцами спецназа «Ахмат», данные «субъекты» на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны», — отметил он.

Алаудинов рассказал, что аферисты реализовывали техническое оборудование под выдуманным предлогом материальной нужды в спецназе «Ахмат» и необходимости срочной помощи.

«Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро «заработали» немало денег и приобрели дорогой автомобиль», — продолжил он.

Алаудинов подчеркнул, что указанные им мошенники ни имеют никакого отношения к спецназу «Ахмат».

«Прошу обратить внимание! Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жестким образом», — резюмировал Алаудинов.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов.

Ранее в совете фонда развития цифровой экономики призвали власти к кардинальным мерам против мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами