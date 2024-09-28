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Украинский офицер назвал российскую ПВО одной из лучших в мире

Экс-офицер СБУ Стариков: российская система ПВО одна из лучших в мире

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российская противовоздушная оборона очень мощная, она создает проблемы для переданных Украине истребителей F-16. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

Он назвал систему ПВО России одной из самых лучших в мире. С-300, С-350 и С-500 контролируют часть воздушного пространства над Украиной, заявил он. Из-за этого F-16 приходится летать на низкой высоте, что не позволяет этим истребителям эффективно применять дальнобойные бомбы.

27 сентября журнал Military Watch Magazine сообщил, что четыре истребителя F-16, которые были переданы киевскому режиму, могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал». При этом The Hill писал, что Владимир Зеленский в ходе закрытой встречи с двухпартийной группой сенаторов США попросил предоставить Киеву больше истребителей F-16, чтобы наносить удары вглубь России.

Ранее в МИД предупредили, что США ввяжутся в войну после разрешения ВСУ бить вглубь РФ.

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