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Глава ЦАХАЛ обсуждает с военными расширение боевых действий в Ливане

ЦАХАЛ: глава МО Израиля обсуждает с военными расширение боевых действий в Ливане

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Dylan Martinez/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Министр обороны Йоав Галант в настоящее время проводит оценку оперативной ситуации касательно расширения деятельности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на северной арене», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в совещании также принимают участие начальник Генерального штаба ЦАХАЛ, начальник Оперативного управления и начальник военной разведки израильской армии.

28 сентября телеканал ABC News со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что Израиль приступил к подготовке ограниченной наземной операции в Ливане.

23 сентября Генштаб израильской армии (ЦАХАЛ) присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера».

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал атаки на Ливан бесчеловечными.

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