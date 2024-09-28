ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области, два человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Алешках ранен в ногу 38-летний мужчина, а в селе Райское Новокаховского городского округа ранение в руку получил 71-летний местный житель», — написал он.

По информации Сальдо, пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор отметил, что всего под обстрелы украинской армии попали десять населенных пунктов региона, по которым в совокупности враг выпустил более 40 артиллерийских снарядов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 сентября сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли два населенных пункта в регионе.

В этот же день в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник ВСУ. По данным Минобороны, попытку Украины совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью дрона самолетного типа пресекли в 11:30 (мск).

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.