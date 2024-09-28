Генштаб Израиля предупредил о «трудных днях» и дальнейших операциях против «Хезболлы»

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы дальнейших операций против ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Я только что закончил оценку ситуации и одобрил планы по Северному командованию. Нас ждут тяжелые дни», — сказал Халеви в видеообращении.

Он отметил, что ВС страны находятся в состоянии максимальной готовности и готовы к тому, что будет дальше.

«У нас впереди еще много миссий на всех фронтах — уничтожение террористических организаций и их возможностей, возвращение наших заложников — эта миссия постоянно находится у нас перед глазами! А также безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома», — отметил Халеви.

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия на юге города. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Ранее Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы».