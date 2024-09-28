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Подполье сообщило о попадании по пункту дислокации наемников ВСУ под Одессой

Лебедев: ВС РФ уничтожили ПВД Украины с иностранными наемниками под Одессой

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Reuters

Российские военные ударили по пункту временной дислокации (ПВД) иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Сергеевке Одесской области. Об этом сообщил ТАСС координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, прилет зафиксировали по одному из санаториев, где размещались иностранные наемники.

В этот же день в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области.

Министерство показало кадры объективного контроля уничтожения складов боеприпасов. По данным ведомства, российские военные уничтожили три склада с боеприпасами для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотниками различных модификаций.

В Минобороны до этого рассказывали, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, аэродромам и эшелону с западным оружием.

Ранее стало известно, что Черноморский флот за неделю уничтожил шесть безэкипажных катеров.

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