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В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ в районе села Любимовка под Курском

МО: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Любимовки Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России отразили атаку украинских войск в районе Любимовки Курской области. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают вести наступательные действия, в ходе которых были нанесены значительные потери формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой бригады, а также 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригаде нацгвардии, 36-й бригаде морской пехоты и 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

По данным министерства, также за сутки были предотвращены попытки контратак в направлениях Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное, в результате чего украинские силы потеряли до 40 человек.

До этого в Минобороны сообщили, что над Белгородской и Курской областями за ночь были уничтожены пять украинских беспилотников. По информации ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области и один — над Курской областью.

Ранее Зеленский рассказал Трампу о действиях ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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