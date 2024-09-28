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По фактам преступлений ВСУ в Курской области возбудили еще два дела

СК: по фактам преступлений ВСУ в Курской области заведены уголовные дела

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В отношении украинских военных, причастных к расправе над местными жителями и обстрелам домов в Курской области, возбудили два уголовных дела. Об этом написали в официальном Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

По данным ведомства, в конце августа украинские группы в селе Черкасское Поречное Суджанского района совершили обстрелы и подожгли три частных жилых дома, после чего с особой жестокостью расправились над двумя жителями.

Также в конце сентября украинские солдаты с помощью беспилотников с прикрепленными к ним взрывчаткой и зажигательной смесью подожгли частные жилые дома с людьми в селе Волоконск Большесолдатского района. В результате не менее восьми частных жилых домов получили значительные повреждения, а не менее двух домов оказались полностью разрушены.

Как добавили в пресс-службе ведомства, во время предварительного следствия собираются установить и привлечь к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие эти преступления.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область.

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