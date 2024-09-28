Главный штурман ТОФ скончался во время марафона «Мосты Владивостока»

Главный штурман Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан первого ранга Евгений Витюнев скончался во время марафона «Мосты Владивостока». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, мужчина почувствовал себя плохо во время забега 28 сентября и сошел с дистанции. Капитану срочно понадобилась помощь медиков, однако откачать его не удалось — Витюнев умер в возрасте 41 года.

В Минздраве Приморья подтвердили смерть штурмана, однако ее причина пока не уточняется. Известно, что перед стартом участники марафона проходили медкомиссию.

По данным местных СМИ, трагедия произошла на спуске с улицы Окатовой в сторону «Радиоприбора», на пятом километре от старта. Как отмечает Baza, это один из сложнейших участков марафона, поскольку перед Окатовой идет затяжной подъем. Многие бегуны, проходя его, сбавляют темп и переходят на шаг.