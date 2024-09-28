Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытку Украины совершить террористическую атаку c помощью дрона самолетного типа по российским объектам пресекли в 11:30 мск.

Накануне в Белгородской области беспилотник ВСУ сдетонировал в жилом доме. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, находившуюся в момент взрыва в комнате восьмилетнюю девочку с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Ее мать получила резаную рану лица. Вторая квартира в многоэтажке также повреждена. Осколки взрывных устройств посекли семь легковых автомобилей во дворе дома.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.