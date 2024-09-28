СМИ сообщили о повреждении административного здания в Киевской области

В Киевской области повреждено административное здание. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

По данным СМИ, в одном из населенных пунктов региона оказались повреждены «хозяйственное и административное здания».

В ночь на 28 сентября в Киеве и Киевской области несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Утром того же дня глава администрации Полтавской области Филипп Пронин заявлял о повреждениях на объекте энергетической инфраструктуры, а телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине стала регулярным явлением, объявляясь практически ежедневно, иногда охватывая все регионы страны.

Ранее в Сумах произошел второй взрыв за утро.