В ряде регионов Украины оказались повреждены ЛЭП

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях ЛЭП в четырех регионах страны. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Нарушено энергоснабжение в Винницкой, Полтавской, Ровненской и Черкасской областях Украины.

До этого в минэнерго Украины допустили перенос энергосетей под землю для защиты.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22–23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.