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Глава генштаба Израиля сделал заявление после ликвидации лидера «Хезболлы»

Глава Генштаба: кто бы ни угрожал Израилю, мы будем знать, как до них добраться

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ЦАХАЛ

Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви сделал заявление после ликвидации лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Об этом сообщается на сайте Генштаба.

28 сентября армия Израиля сообщила, что Насрулла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу шиитской организации на юге Бейрута.

Герци Халеви заявил, что кто бы ни угрожал Израилю, ее военные будут знать, как добраться до этих людей: на северных границах и на южных, даже в более отдаленных местах.

Глава Генштаба подчеркнул, что военные приведены в максимальную боевую готовность во всех направлениях.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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