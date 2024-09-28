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Пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Пленный ВСУ Золоторев: прохождение медкомиссии при мобилизации занимает 15 минут

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сдавшийся в плен военнослужащий 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Золоторев сообщил РИА Новости, что его обманом отправили в Курскую область.

По словам бойца, его мобилизовали, когда он шел на работу. В этот момент к нему подъехал автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Золотарев отметил, что ему «некуда было убежать», поскольку сотрудники ТЦК предложили ему «обновить» военно-учетные данные.

Танкист уточнил, что ему удалось пройти медкомиссию за 15 минут, после чего незамедлительно и без подготовки его отправили в Курскую область. Военнослужащий отметил, что командиры ВСУ при помощи обмана и угроз направляют солдат в регион РФ.

«Ночью приехали в Курскую область. Командир сказал, нужно охранять подвал и разведчиков, пока они не вернутся. Ну, говорит, дня два-три», — сказал Золотарев.

Он признался, что был «без понятия», что именно нужно было охранять. По словам Золотарева, к тому времени, как его и сослуживцев взяли в плен, разведчиков уже не было в живых.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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