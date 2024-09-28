Украинские войска оказались заблокированы в Угледаре

Украинские войска в Угледаре оказались заблокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, единственная грунтовая дорога, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще пытаются выходить, находится под полным огневым контролем российских войск.

«Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», — сказал источник в силовых структурах.

Он добавил, что ВСУ на данном участке фронта несут большие потери и массово сдаются в плен.

27 сентября командир российского штурмового взвода с позывным «Азик» рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ берут в «клещи» украинские войска в Угледаре, где они создали один из самых мощных укрепрайонов в Донбассе. Бойцы ВС РФ рассказали военкору, что штурмы на Угледарском направлении проходят почти без потерь для российских войск из-за опытности солдат.

В этот же день в силовых структурах сообщили, что украинские войска попали в клещи в населенном пункте Цукурино близ Селидово.

Ранее украинский аналитик назвал сроки потери Угледара.