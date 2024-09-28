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На Украине заявили о повреждении энергетической инфраструктуры в Полтавской области

Глава ОВА Пронин: в Полтавской области повредили энергообъект

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Полтавской области нашли повреждения на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин.

При этом чиновник не сказал, о каком объекте идет речь. Он отметил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на момент 7:39 мск звучала в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

Накануне взрывы произошли на Украине в городе Днепр. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области работали сирены воздушной тревоги. Взрыв также был зафиксирован в подконтрольном властями Украины городе Запорожье.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва.

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