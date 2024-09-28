Патрушев встретился в Калининграде с командованием Балтийского флота

Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии Николай Патрушев встретился в Калининграде с командующим Балтийского флота Сергеем Липилины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стороны обсудили военно-политическую обстановку в Балтийском регионе, а также меры, направленные на реализацию и защиту национальных интересов РФ в Балтийском море и других районах Мирового океана.

Кроме того, отдельное внимание Патрушев и Липилин уделили вопросам боевой подготовки сил и войск Балтийского флота, его возможностям по обеспечению безопасности морской деятельности страны, поддержанию оперативных и боевых возможностей на требуемом уровне, обеспечивающем военную безопасность с океанских и морских направлений.

По завершении встречи стороны выработали предложения, связанные со стратегическим развитием Военно-морского флота РФ.

Накануне, 27 сентября, Патрушев заявлял, что Запад хочет изменить статус Балтийского моря и запретить движение там российского флота.

Ранее Патрушев утвердил состав советов Морской коллегии.