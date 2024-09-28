ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на заводе «Южмаш»

Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения складов боеприпасов. По данным ведомства, российские военные уничтожили три склада с боеприпасами для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотниками различных модификаций.

В Минобороны до этого рассказывали, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, аэродромам и эшелону с западным оружием.

По данным ведомства, были поражены цеха производства и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений украинской армии и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что Черноморский флот за неделю уничтожил шесть безэкипажных катеров.