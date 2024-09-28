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Депутат рассказал, что жители Курской области попадают в ловушки

Депутат Колесник: жители Курской области попадают в «растяжки-треугольники» ВСУ

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РИА Новости

Мирные жители Курской области попадают в «растяжки-треугольники», поставленные Вооруженными силами Украины в населенных пунктах. Об этом рассказал «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«То, что они используют «растяжки-треугольники» — наши бойцы научились с ними бороться. Но на эти растяжки попадают мирные жители, которые остались в местах своего проживания», — рассказал депутат.

Также Колесник сообщил, что мирное население Курской области подвергается неизбирательным обстрелам жилых кварталов, а также сталкивается с хитрыми ловушками ВСУ. Подчеркивается, что используемые украинскими войсками приемы нарушают правила ведения войны.

До этого в Курской области при ракетном ударе разрушили Глушковский краеведческий музей. От него остались только стены.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, почему бил мирного жителя Курской области.

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