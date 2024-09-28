Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо заявил, что силы РФ выбили ВСУ с больших островов на Днепре

Сальдо: ВС России полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска оттеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас украинским военным не до создания плацдармов на левом берегу. На Херсонском направлении они несколько снизили активность, хотя мелкие группы ВСУ продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются, рассказал Сальдо.

Чиновник добавил, что в настоящий момент вероятность серьезных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад.

Тем не менее полностью исключить попытки ВСУ высадить очередную крупную группу солдат нельзя, российские бойцы не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности, подчеркнул Сальдо.

В этом же интервью Сальдо рассказал, что частично украинских военных с Херсонского направления перебрасывают в Донбасс, частично — в Курскую область.

Ранее в Херсонской области ВСУ обвинили в варварстве.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами