Сальдо заявил, что силы РФ выбили ВСУ с больших островов на Днепре

Российские войска оттеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас украинским военным не до создания плацдармов на левом берегу. На Херсонском направлении они несколько снизили активность, хотя мелкие группы ВСУ продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются, рассказал Сальдо.

Чиновник добавил, что в настоящий момент вероятность серьезных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад.

Тем не менее полностью исключить попытки ВСУ высадить очередную крупную группу солдат нельзя, российские бойцы не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности, подчеркнул Сальдо.

В этом же интервью Сальдо рассказал, что частично украинских военных с Херсонского направления перебрасывают в Донбасс, частично — в Курскую область.

Ранее в Херсонской области ВСУ обвинили в варварстве.