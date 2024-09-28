В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В ночь на 28 сентября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, было зафиксировано не менее 429 взрыва.

Федоров добавил, что поступили данные о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Вечером 27 сентября сообщалось о взрывах в контролируемом ВСУ городе Запоржье.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.