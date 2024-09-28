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Пленный механик-водитель ВСУ рассказал о длительном ожидании немецких танков

РИА Новости: обученные НАТО украинские танкисты месяцами ждут Leopard в тылу

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Ints Kalnins/Reuters

Пленный механик-водитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кузько рассказал, что обученные для управления танками НАТО экипажи месяцами в тылу ждут выдачи техники на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам танкиста, из его знакомых лишь пара человек проходили обучение управлению немецкими танками Leopard.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Учились там 30 дней или сколько, отучились, а теперь либо нема (нет. — «Газета.Ru») техники, либо нема экипажа», — сказал пленный.

По его словам, ожидание затягивается на долгие месяцы, а неполных экипажей или экипажей без техники много. Кузько отметил, что в танковом батальоне, в котором он служил на Донецком направлении, западной техники не было вообще — в распоряжении его роты были только Т-64.

Пленный также рассказал, что танковая рота, стоявшая в Новоукраинке, за год потеряла шесть машин из десяти — четыре танка отправили на ремонт, и последние месяцы украинские танкисты работали на двух машинах.

27 сентября немецкая газета Frankfurter Rundschau писала, что Вооруженные силы России уничтожили огромное количество западной техники, переданной Украине. В материале отмечалось, что танковые потери украинской армии на фронте растут. Так, российские войска уничтожают большое количество танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder, о чем свидетельствуют новые данные.

Ранее российские войска уничтожили украинский танк «Ланцетом».

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