Пленный механик-водитель ВСУ рассказал о длительном ожидании немецких танков

Пленный механик-водитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кузько рассказал, что обученные для управления танками НАТО экипажи месяцами в тылу ждут выдачи техники на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам танкиста, из его знакомых лишь пара человек проходили обучение управлению немецкими танками Leopard.
«Учились там 30 дней или сколько, отучились, а теперь либо нема (нет. — «Газета.Ru») техники, либо нема экипажа», — сказал пленный.
По его словам, ожидание затягивается на долгие месяцы, а неполных экипажей или экипажей без техники много. Кузько отметил, что в танковом батальоне, в котором он служил на Донецком направлении, западной техники не было вообще — в распоряжении его роты были только Т-64.
Пленный также рассказал, что танковая рота, стоявшая в Новоукраинке, за год потеряла шесть машин из десяти — четыре танка отправили на ремонт, и последние месяцы украинские танкисты работали на двух машинах.
27 сентября немецкая газета Frankfurter Rundschau писала, что Вооруженные силы России уничтожили огромное количество западной техники, переданной Украине. В материале отмечалось, что танковые потери украинской армии на фронте растут. Так, российские войска уничтожают большое количество танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder, о чем свидетельствуют новые данные.
Ранее российские войска уничтожили украинский танк «Ланцетом».