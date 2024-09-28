Вертолеты Ка-52М ударили по силам и бронетехнике ВСУ в Курской области

В приграничном районе Курской области модернизированные вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

По данным ведомства, удары наносились авиационными ракетами.

«По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — заявили в министерстве обороны.

Там добавили, что после ликвидации противника экипажи Ка-52М выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место вылета.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов накануне сообщал, что на участке у деревни Нижняя Паровая в Курской области отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на 1 км, уничтожив занимавшего участок противника.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно отношение Байдена к атаке ВСУ на Курскую область.