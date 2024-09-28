Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о пложении ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении ослаблены

close
Oleg Petrasiuk/AP

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что украинские войска на Херсонском направлении ослаблены.

По словам Сальдо, частично украинских военных с Херсонского направления перебрасывают на Донбасс, частично — в Курскую область. В связи с этим физическая активность ВСУ в регионе несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья.

«На правобережье противник проводит стандартные оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится. Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил», — пояснил Сальдо.

До этого он обвинил силы ВСУ в варварстве. По словам Сальдо, Украина заходит даже дальше, чем ей советуют западные кураторы, чтобы помешать людям спокойно жить. В качестве примера глава региона напомнил об инциденте в городе Алешки. По мнению Сальдо, украинские военнослужащие целенаправленно выследили дом главного врача местной районной больницы и сбросили туда боеприпас. Он отметил, что ВСУ будут продолжать такие атаки, пока Запад поддерживает Украину.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами