Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что украинские войска на Херсонском направлении ослаблены.

По словам Сальдо, частично украинских военных с Херсонского направления перебрасывают на Донбасс, частично — в Курскую область. В связи с этим физическая активность ВСУ в регионе несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья.

«На правобережье противник проводит стандартные оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится. Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил», — пояснил Сальдо.

До этого он обвинил силы ВСУ в варварстве. По словам Сальдо, Украина заходит даже дальше, чем ей советуют западные кураторы, чтобы помешать людям спокойно жить. В качестве примера глава региона напомнил об инциденте в городе Алешки. По мнению Сальдо, украинские военнослужащие целенаправленно выследили дом главного врача местной районной больницы и сбросили туда боеприпас. Он отметил, что ВСУ будут продолжать такие атаки, пока Запад поддерживает Украину.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.