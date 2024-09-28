«Хезболла» уличила Израиль во лжи после авиаударов по пригороду Бейрута

Ливанское движение «Хезболла» назвало лживыми заявления о том, что в зданиях в пригороде Бейрута, которые стали целью ВВС Израиля, хранится оружие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Исламского сопротивления».

«Лживые заявления противника о наличии оружия или схронов оружия в жилых домах, которые он только что подверг обстрелу в южном пригороде Бейрута, не соответствуют действительности», — говорится в публикации.

Как утверждала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия на юге города, поскольку под ними находились склады «Хезболлы». За примерно 1,5 часа до атаки Армия обороны Израиля связалась с жителями трех домов в районе, которые располагались над и рядом со стратегическими объектами движения, и призвала их эвакуироваться.

Накануне ВВС Израиля нанесли целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что Насралла мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным минздрава Ливана, пострадали около 17 человек. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее стала известна причина удара Израиля по лидеру «Хезболлы».