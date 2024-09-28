Российская авиация нанесла удар по пунктам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в республике (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

По словам военного, удары были нанесены в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-зор. В пунктах базирования располагались боевики, которые вышли из зоны Эт-танф, уточнил Игнасюк.

Также замруководителя ЦПВС отметил, что в последнее время в небе Сирии продолжают возникать опасные ситуации, которые создает авиация международная коалиция во главе с США. По словам замруководителя, их самолеты осуществляют полеты в нарушение протоколов деконфликтации.

22 сентября Игнасюк сообщил, что российские ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

17 сентября замруководителя ЦПВС заявил, что американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией. Инцидент зафиксировали на юге провинции Хомс. Офицер добавил, что катастрофы удалось избежать благодаря профессионализму российского летчика.

Ранее в Сирии обстреляли американскую военную базу.