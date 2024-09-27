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В Минобороны США рассказали о важности подготовки пилотов с Украины для F-16

Пентагон: США считают обучение летчиков с Украины для F-16 одним из приоритетов

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Американское руководство считает подготовку летчиков с Украины к боевому применению истребителей F-16 одним из приоритетных направлений своей деятельности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет ТАСС.

Журналисты попросили ее рассказать подробнее о решении главы государства Джо Байдена, связанном с расширением программы обучения украинских пилотов.

«Это приоритет для нас, и мы продолжим работать с ними (властями Украины. — «Газета.Ru»), чтобы убедиться, что их пилоты получают необходимую подготовку», — сказала представитель Пентагона.

Она добавила, что тренировки должны повысить эффективность украинских летчиков на поле боя.

26 сентября пресс-служба Белого дома сообщила, что американский президент поручил расширить подготовку украинских пилотов к боевому применению F-16. В том числе Байден потребовал от министерства обороны в 2025 году организовать обучение еще 18 летчиков с Украины.

В тот же день глава военного ведомства Нидерландов Рубен Брекелманс провел встречу с послом США в стране Шефали Раздан Дуггал. Как рассказал министр обороны королевства, одной из ключевых тем обсуждения стала поддержка Киева путем передачи ей F-16.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил об уничтожении четырех F-16 в ходе боевых действий.

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