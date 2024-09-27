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Названо число пострадавших во время атаки Израиля на столицу Ливана

Минздрав Ливана: в Бейруте из-за атаки израильских войск пострадали 76 человек

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Mohamed Azakir/Reuters

Более 70 человек пострадали в результате массированного удара израильских войск по Бейруту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

«В результате израильского удара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, <...> 76 [человек] получили ранения», — говорится в отчете о ситуации на месте происшествия.

Из текста следует, что еще двоих человек спасти не удалось.

Как отметили в центре экстренных ситуаций, сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами домов, которые получили повреждения из-за атаки, еще могут оставаться люди.

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия.

Новостное агентство РИА Новости, в свою очередь, сообщило о примерно 10 взрывах в Бейруте. Корреспонденты добавили, что после атаки израильских войск над южным пригородом города начали подниматься столбы дыма.

Ранее журналисты назвали возможную цель удара ЦАХАЛ по ливанской столице.

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