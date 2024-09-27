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Названа возможная цель удара ЦАХАЛ по Бейруту

Ynet: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту мог быть генсек «Хезболлы» Насралла

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Dylan Martinez/Reuters

Целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту мог быть генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Подробности сообщил новостной портал Ynet.

«Целью атаки стал лидер организации Хасан Насралла, и Израиль пытается выяснить, был ли он там, и если да, то в каком он состоянии», — указано в публикации.

Об ударе по Бейруту стало известно 27 сентября. В ЦАХАЛ сообщали, что авиаудар наносился по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла», расположенного в районе Дахия.

Сейчас армия Израиля проводит проверку по поводу того, находился ли генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла в центральном штабе организации во время удара.

В свою очередь, телеканал Al-Arabiya сообщил, что попытка израильской армии ликвидировать Хасана Насраллу не увенчалась успехом.

Ранее армия Израиля назвала число атакованных объектов «Хезболлы» за сутки.

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