Названа возможная цель удара ЦАХАЛ по Бейруту

Целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту мог быть генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Подробности сообщил новостной портал Ynet.

«Целью атаки стал лидер организации Хасан Насралла, и Израиль пытается выяснить, был ли он там, и если да, то в каком он состоянии», — указано в публикации.

Об ударе по Бейруту стало известно 27 сентября. В ЦАХАЛ сообщали, что авиаудар наносился по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла», расположенного в районе Дахия.

Сейчас армия Израиля проводит проверку по поводу того, находился ли генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла в центральном штабе организации во время удара.

В свою очередь, телеканал Al-Arabiya сообщил, что попытка израильской армии ликвидировать Хасана Насраллу не увенчалась успехом.

Ранее армия Израиля назвала число атакованных объектов «Хезболлы» за сутки.