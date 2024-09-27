В США назвали причину падения F-16 над Желтым морем

Американский истребитель F-16С потерпел крушение над Желтым морем в конце 2023 года из-за сбоя основных пилотажных и навигационных приборов при неблагоприятной погоде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ВВС США в Республике Корея.

Самолет был приписан к восьмому истребительному полку южнокорейской авиабазы Кунсан. Специалисты выявили неисправность GPS-системы на борту, что стало причиной поломки основных навигационных и пилотажных приборов.

Когда пилот направил истребитель через облака, это привело к утрате горизонтального ориентирования. Поскольку случились дезориентация в пространстве и потеря высоты, пилот решил катапультироваться. Его спасли береговая охрана и Военно-морские силы Республики Корея.

Истребитель потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета 11 декабря 2023 года.

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