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В США назвали причину падения F-16 над Желтым морем

ВВС США: истребитель F-16 разбился в Желтом море из-за погоды и электроники

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Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

Американский истребитель F-16С потерпел крушение над Желтым морем в конце 2023 года из-за сбоя основных пилотажных и навигационных приборов при неблагоприятной погоде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ВВС США в Республике Корея.

Самолет был приписан к восьмому истребительному полку южнокорейской авиабазы Кунсан. Специалисты выявили неисправность GPS-системы на борту, что стало причиной поломки основных навигационных и пилотажных приборов.

Когда пилот направил истребитель через облака, это привело к утрате горизонтального ориентирования. Поскольку случились дезориентация в пространстве и потеря высоты, пилот решил катапультироваться. Его спасли береговая охрана и Военно-морские силы Республики Корея.

Истребитель потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета 11 декабря 2023 года.

26 августа 2024 года Воздушные силы Украины потеряли свой первый многофункциональный истребитель F-16.

Ранее в США предупредили НАТО об угрозе из-за проверки F-16 Россией.

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