Село Калиновка Донецкой народной республики (ДНР) перешло под контроль российской армии. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки», — заявил он.

По его словам, украинская армия не ожидала подобного развития событий. Большая часть войск была переброшена на Угледарское направление.

Незадолго до этого сообщалось, что российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Украинск и Мариновка в Донецкой народной республики.

Этим утром в силовых структурах сообщали, что украинские войска в населенном пункте Цукурино близ Селидово попали в клещи. Российская армия отсекает логистику располагающихся на участке подразделений ВСУ. В Цукурино идут тяжелые бои. Штурмовые действия — также со стороны поселка Горняк.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Лесовку в ДНР.