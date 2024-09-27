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Средства ПВО РФ за неделю сбили 482 беспилотника ВСУ

Минобороны: российские средства ПВО за неделю сбили 482 беспилотника ВСУ

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства ПВО за неделю сбили 482 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности «Нептун»», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены 39 реактивных снарядов HIMARS и «Vampire». В военном ведомстве также уточнили, что из 482 сбитых беспилотников 164 были уничтожены вне зоны спецоперации.

Незадолго до этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне.

23 сентября сообщалось, что российский вертолет ударил по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области.

Ранее новейшие российские беспилотники появились в зоне СВО.

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