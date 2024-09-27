Российские войска за неделю нанесли 33 групповых удара по ВПК Украины

За неделю Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«С 21 по 27 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал»», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, удары также наносились с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

В результате нанесенных ударов были поражены предприятия ВПК Украины, а также обеспечивавшие их работу объекты энергетики. Кроме того, целью ударов стала инфраструктура военных аэродромов, воинский эшелон с западным вооружением и техникой.

Еще российскими ударами поражались цеха производства и места хранения украинских беспилотников, безэкипажных катеров. Среди прочего за неделю ВС РФ ударили по арсеналам, складам боеприпасов и горючего и пунктам временной дислокации и районам сосредоточения подразделений украинских бойцов.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что «Южная» группировка войск за неделю освободила населенные пункты Григоровка и Острое в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.