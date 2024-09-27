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Убивший двух пенсионеров житель Читы вернулся с СВО и напал с ножом на женщину

Судимый за убийство экс-боец ЧВК «Вагнер» пытался зарезать жительницу Читы

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Черновский районный суд г. Читы

Убивший двух пенсионеров житель Забайкальского края вернулся из зоны СВО и снова предстанет перед судом за нападение на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Черновского районного суда.

По версии следствия, в конце апреля пьяный мужчина подошел к припаркованной машине, за рулем которой сидела женщина. Он несколько раз ударил ее ножом в область грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей. Пострадавшая смогла выхватить у нападавшего нож и оттолкнуть его. Она выпала из машины на землю, зажав в руке метку сигнализации автомобиля.

Тем временем нападающий сел за руль автомобиля, но не смог даже завести заблокированный двигатель. Женщина выжила, но получила серьезные раны.

Мужчину задержали. На следствии он отрицал свою вину и заявил, что подошел к женщине, так как она якобы кричала и просила о помощи. Однако его доводы показались следователям неубедительными.

Следствие отметило, что в 2014 году мужчину осудили за убийство, изнасилование и покушение на убийство и приговорили к 22 годам лишения свободы. Позднее обвиняемый уехал в зону СВО в качестве добровольца ЧВК «Вагнер».

Ранее экс-вагнеровцу, который похитил в Жигулевске девятилетнюю девочку, дали четыре года.

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