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Полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва

Нацполиция Украины заявила, что здание ее управления в Кривом Роге повреждено

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Телеграм-канал «Труха Кривой Рог»

Нацполиция Украины подтвердила информацию, что здание управления внутренних дел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области пострадало в результате утренних взрывов.

До этого о повреждении здания заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Уточняется, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели, которые ищут пострадавших и разбирают завалы.

В Кривом Роге на юго-востоке Украины произошли взрывы утром 27 сентября. В это время в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях действовала воздушная тревога. Сирены также звучали в Киеве.

Накануне издание «Общественное» сообщало о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в своем Telegram-канале информацию о взрыве.

Ранее власти Днепра сообщили о пожаре на промышленном объекте после удара ВС РФ.

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