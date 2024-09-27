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В Москве начался суд над американским пенсионером, воевавшим за ВСУ

В Москве начался суд над завербованным в ВСУ 72-летним американским наемником

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 72-летнего американца Стефана Хаббарда об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании прокурор попросила суд арестовать его на полгода, так как американец может скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью. Суд удовлетворил ходатайство и отправил Хаббарда под стражу на шесть месяцев, до 26 марта 2025 года. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет по статье об участии наемника в военных действиях.

Хаббард переехал на Украину в 2014 году и жил с женщиной. Он называл ее женой, но позже она его бросила.

25 сентября наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, заочно приговорили к лишению свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Верховный суд Донецкой народной республики выяснил, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года австралиец участвовал в боевых действиях на стороне Киева в качестве наемника. За это он получил деньги в сумме, эквивалентной свыше 1,3 млн рублей.

Ранее в России объявили в международный розыск наемников из Грузии и Франции.

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