Пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Козуб призвал украинцев покинуть страну, потому что «ситуация усугубляется». Об этом украинский солдат сказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Уезжайте из Украины за границу, потому что ничего хорошего не будет», — заявил боец ВСУ.

Военнопленный добавил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) «ловят простых пацанов на улице», тогда как те, у кого есть деньги, «прячутся дома».

Украинский солдат отметил, что Запад воюет с Россией руками украинцев, а в стране ситуация только усугубляется.

Козуб также рассказал, что его мобилизовали, остановив на улице. В зоне боевых действий, как и других военнослужащих, его отвезли на позиции. Командование дало бойцу обещание, что в скором времени провести ротацию. Однако этого так и не произошло. В плен Козуб сдался без боя, когда российские военные вошли в блиндаж.

До этого украинский военнопленный десантник рассказал, что украинское командование тратит все имеющиеся у него силы на Курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта.

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