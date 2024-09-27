Власти Днепра сообщили о пожаре на промышленном объекте после удара ВС РФ

Пожар на территории промышленного объекта в Днепре (Днепропетровск до 2016 года) начался после ракетного удара ВС РФ. Об этом пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Глава местной областной администрации Сергей Лысак заявил, что на территории промышленного объекта нашли разрушения. Пожар потушили спасатели. Пострадавших среди людей нет. При этом, о каком объекте идет речь, он не уточнил.

Этим же утром в городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошли взрывы. В Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях действует воздушная тревога. Сирены также звучат в Киеве.

Накануне издание «Общественное» сообщало о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в своем Telegram-канале информацию о взрыве.

Ранее Харьков частично обесточило.