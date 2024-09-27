В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости» в своем Telegram-канале.

В Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях в данный момент действует воздушная тревога. Сирены также звучат в Киеве.

26 сентября издание «Общественное» сообщало о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в своем Telegram-канале информацию о взрыве.

22 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что на украинском складе в Шевченковском районе Харькова произошел взрыв. Также, по его словам, в городе были слышны звуки работы местных сил противовоздушной обороны (ПВО).

Еще один взрыв в Харькове произошел 21 сентября. Агентство «РБК-Украина» передавало, что вечером в городе было зафиксировано два попадания корректируемых авиационных бомб. Одно из них произошло в Шевченковском районе.

Ранее Харьков частично обесточило.