В Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ

Бойцы Вооруженных сил России уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Наши ребята сегодня обнаружили пункт управления БПЛА противника, выжгли его вместе с проживающими там военными противника», — заявил он.

27 сентября сообщалось, что российские морпехи хитростью сумели захватить позицию Вооруженных сил Украины в Курской области, провоцируя украинских военных на стрельбу с разных направлений для их истощения.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что курская пенсионерка сбежала из украинского ПВР.