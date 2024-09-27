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Bloomberg узнал, что поставки оружия Киеву в 2025 году оказались под угрозой

Bloomberg: поставки оружия Киеву под угрозой из-за нехватки денег у союзников

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Efrem Lukatsky/AP

Поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2025 году могут оказаться под угрозой из-за нехватки денег у союзников Киева. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

Источники журналистов заявили, что некоторые союзники столкнулись с трудностями с финансированием. В то же время другие отказываются увеличивать финансовую помощь Киеву.

Недавно стало известно, что Париж продолжит поставлять Киеву вооружения. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в своем выступлении на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В середине сентября газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник писала, что французские официальные лица учли предостережение президента РФ Владимира Путина о неизбежной эскалации конфликта в случае применения дальнобойного оружия против России и стремятся избежать третьей мировой войны.

Ранее разведка США посчитала опасным разрешение Украине на удары вглубь России дальнобойным оружием.

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