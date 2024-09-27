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Курская пенсионерка сбежала из украинского ПВР

РИА Новости: курская пенсионерка сбежала в Россию из украинского ПВР в Авдеевке

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Depositphotos

Жительница курского села Козыревка Мария Ким рассказала, что встретила начало СВО в Авдеевке. В итоге она оказалась в России, передает РИА Новости.

Мария Ким переехала в Авдеевку в 1980-е годы. После начала активной стадии боевых действий она попала в пункт временного размещения (ПВР). Женщине сказали, что она может уехать в Молдавию или Польшу, но Мария Ким захотела уехать в РФ. Сотрудникам ПВР она заявила, что ее ждут в Молдавии родственники. Оказавшись там она села в самолет и улетела в Москву, после чего вернулась в Козыревку. Женщина получила российский паспорт.

Также Мария Ким рассказала об атаке ВСУ на Курскую область. По ее словам, были регулярно слышны звуки прилетов.

«Дом мой дрожал, мы с моей собачкой в подвал бегали, в подвале не так слышно», — заявила она.

26 сентября Следственный комитет России признал потерпевшими в результате вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области более 8 тыс. беженцев. Также СК возбудил уголовное дело в отношении 785 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.

Ранее Апти Алаудинов заявил о создании ВСУ концлагерей для жителей Курской области.

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