Российские военные за ночь уничтожили девять украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ: шесть в Ростовской области и три над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Ночью 27 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российские военнослужащие сбили семь украинских беспилотников под Новошахтинском.

До этого Голубев сообщал, что в районе города Новошахтинска силы ПВО уничтожили один, а потом еще два беспилотника ВСУ.

В ночь на 26 сентября силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее в России назвали цель атак украинских дронов на регионы страны.