В Курской области ликвидирован чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец, который был старшим оператором группы украинского спецназа. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

По его информации, Гаврилец и его сослуживцы решили «отовариться» в одном из местных магазинов сети «Пятерочка». Подробности ликвидации этого бойца не приводятся.

«О других уничтоженных боевиках его группы официально пока не сообщается, не тот статус, но позже также ожидаются некрологи в местных СМИ», — пишет «РВ».

24 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над 12 населенными пунктами, которые они ранее захватили.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в зоне СВО ликвидировали чемпиона мира по кикбоксингу, служившего в ВСУ.