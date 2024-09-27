Российские войска вынудили ВСУ атаковать в неудобном месте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены контратаковать под Макеевкой в Луганской народной республике из-за риска попадания в «огневой мешок» со стороны российских войск. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Успех окружения населенного пункта Макеевка зависит от действий наших военнослужащих в направлении населенного пункта Петровское. Противник сейчас с Дружелюбовки, Ольговки и Новомихайловки пытается контратаковать наши порядки», — заявил Марочко.

По его словам, когда российские войска выйдут к поселку Петровское и продвинутся дальше на запад, то Макеевка будет фактически отрезана от подкреплений ВСУ в этом районе.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что положение Вооруженных сил Украины на Купянском участке фронта становится все хуже из-за перебоев с боеприпасами и нехватки людей.

Также ситуация для ВСУ ухудшается из-за низкого морального духа солдат и большого количества дезертиров.

Ранее российские ВС РФ нанесли удар авиабомбой по пункту дислокации ВСУ под Купянском.